«Quando sono iniziate le riunioni con gli operatori non mi aspettavo tanta partecipazione e tanta voglia di dare suggerimenti, trovare nuove idee e nuovi stimoli per affrontare criticità e valori del nostro territorio». A scriverlo sulla propria pagina Facebook è stata, qualche giorno fa, Claudia Giagoni, assessora al Turismo e Commercio, in vista dell’Arzachena Tourism Network, organizzato dal suo assessorato, in collaborazione con Confcommercio Nord Sardegna e la municipalizzata Geseco, che vedrà incontrarsi gli operatori del turismo e del commercio attivi su Arzachena, tra due giorni, mercoledì il 22 marzo, dalle 17 alle 20, all’Ama Auditorium Multidisciplinare Arzachena.

La locandina (foto Ronchi)

«Sarà un banco di prova importante ma non determinante perché la valorizzazione territoriale non si ferma mai e questo è un piccolo passo per creare qualcosa di ancora più grande», ha aggiunto Giagoni. «Negli anni, tutti insieme lavoreremo per lo sviluppo del progetto», ha spiegato qualche giorno fa l’assessora.

«L’appuntamento prevede il classico momento di discussione su alcuni temi caldi in vista dell’avvio del periodo di maggior afflusso dei turisti, che coincide con l’arrivo delle festività Pasquali. Parleremo del calendario eventi, dei trasporti locali, del monitoraggio sulle attività aperte per Pasqua. Segue un primo approccio di workshop tra operatori con la formula “Aperitivo business to business”, allo scopo di far incontrare domanda e offerta di prodotti turistici: un momento diverso dai soliti ospitati dall’ente, più conviviale, pensato per avviare lo scambio di conoscenze e la nascita di relazioni professionali tra i partecipanti».

Mercoledì 12 aprile, sempre all’Auditorium, ci sarà un secondo incontro di approfondimento. I due appuntamenti sono collegati al Summit del G20 delle Spiagge che Arzachena ospiterà dal 3 al 5 maggio prossimo.

