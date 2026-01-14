Turismo, Sardegna in vetrina alla Fitur di MadridDal 21 al 25 gennaio le aziende del comparto dell’Isola protagoniste, con Enit e Regione, nella capitale spagnola
L’offerta turistica della Sardegna in vetrina con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, alla 46esima edizione di Fitur, la principale fiera internazionale dedicata al turismo, che si terrà dal 21 al 25 gennaio al centro fieristico Ifema di Madrid.
Con oltre 10.000 aziende di 161 Paesi rappresentati, 967 espositori e 255.000 visitatori attesi, il Salone - che quest'anno avrà il Messico come paese associato - promette di essere un punto d'incontro fondamentale per i professionisti del settore e per il pubblico generale.
L’Isola sarà presente nella capitale spagnola assieme ad altre dieci regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Veneto.
«Fitur 2026 rappresenta un'opportunità imperdibile per esplorare da vicino le eccellenze italiane e consolidare il posizionamento del Paese come una delle mete più richieste al mondo», spiega Enit in una nota.
Il programma di attività per i visitatori professionali include showcooking, degustazioni e presentazioni per scoprire le bellezze italiane in tutte le loro sfaccettature.
Mercoledì 21 gennaio l'inaugurazione ufficiale dello stand avverrà alle 12:30, con la partecipazione dell'ambasciatore italiano Giuseppe Buccino Grimaldi, della presidente di Enit Alessandra Priante e del consigliere dell'ente turistico, Augusto Sartori. Alle 14, la Regione Sardegna subito protagonista, con la degustazione dedicata a “I tesori della Sardegna”.
Nei giorni successivi, spazio a masterclass dedicati alle prelibatezze enogastronomiche italiane e all’illustrazione dei plus del comparto turistico nazionale e regionale.