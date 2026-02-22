Agroalimentare, la Sardegna protagonista alla fiera di Bologna65 realtà produttive dell'Isola presenti agli appuntamenti internazionali Slow Wine Fair e SANA Food
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al BolognaFiere la Sardegna si erge a protagonista, grazie alla presenza di 65 realtà produttive provenienti dall’Isola, presenti nei due appuntamenti internazionali Slow Wine Fair e SANA Food, un numero che testimonia la volontà delle imprese di investire nella promozione fuori dai confini regionali.
Oggi l'evento "Cannonau di Sardegna: Identità che resiste", un focus dedicato al vitigno simbolo dell'Isola. «Sono particolarmente soddisfatto per la grande partecipazione delle nostre aziende - ha dichiarato l'assessore Francesco Agus – 65 realtà presenti in un contesto internazionale prestigioso come questo rappresentano un segnale forte: la Sardegna produttiva crede nella qualità e nella propria identità».
(Unioneonline/ n.s.)