«La Cgil sarda invoca oggi Palazzo Chigi per il Sulcis. Curioso: proprio all’indomani dello sblocco, da parte del Governo, di una vicenda che si trascinava da anni come quella di RWM Italia a Domusnovas, che - superato lo stallo imposto dalla presidente Todde e dalla sua maggioranza giallorossa - garantirà la stabilizzazione di 350 lavoratori e 250 nuove assunzioni. Ma dov’era la Cgil quando serviva sollecitare la Regione a decidere, assumendosi una responsabilità chiara davanti ai lavoratori del Sulcis? Nessuna parola, neppure un fiato, su 600 posti di lavoro». Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato.

«Il Governo, con il Mimit e il ministro Urso, ha fatto ciò che altri hanno evitato di fare, superando immobilismi e rinvii. Questa è politica industriale: scelte, non note stampa o dichiarazioni. La richiesta di una “cabina di regia” a Palazzo Chigi appare come un evidente diversivo su commissione della presidente Todde: fumo negli occhi di imprese e lavoratori per coprire l’imbarazzo di chi in Sardegna ha preferito non decidere».

Quanto alla mobilità in deroga per il Sulcis, scrive Antonella Zedda, non si sbloccata «grazie all’azione tempestiva della Regione. La realtà è che solo grazie al Governo Meloni si risolvono le vertenze nel Sulcis, in questo caso su proposta del Ministro Calderone».

(Unioneonline)

