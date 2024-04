Dal Nord al Sud dell’Isola - centro e coste incluse -, è caccia aperta ai lavoratori stagionali. Che a un passo dal via ufficiale alla stagione turistica sembrano quasi introvabili in tutta la Sardegna.

Se la richiesta della Sardegna come meta di viaggi e soggiorni corre piuttosto veloce quasi ovunque, ha ben altra velocità la selezione del personale che dovrà accogliere le persone in arrivo.

Basta collegarsi su internet e scorrere tra migliaia di annunci che raccontano altrettanti posti ancora scoperti, con camerieri, cuochi, addetti alle pulizie delle camere e receptionist contesi tra le tante strutture ancora impreparate dal punto di vista dell'organico.

Una situazione che si ripropone ormai da qualche anno, con poca disponibilità dei giovani a lavorare nei weekend e l’ostacolo delle lingue straniere, necessarie per questo tipo di lavoro ma in cui i sardi non sembrano brillare.

