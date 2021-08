Giugno non pervenuto, luglio sotto le aspettative, ma ad agosto finalmente la ripresa del turismo c’è stata.

Le prime proiezioni di Federalberghi dicono che in Sardegna si sono registrati 8 milioni di presenze. Sicuramente si possono già certificare due milioni di arrivi.

"Dobbiamo ammettere che a maggio avremmo messo una firma per risultati di questo tipo – dice Paolo Manca, presidente Federalberghi -. Con 8 milioni di presenze siamo a metà del guado e va benissimo così. Anche eventuali limitazioni legate ad una zona gialla non avranno conseguenze catastrofiche. L'immagine potrebbe avere dei danni ma gli stranieri arriverebbero comunque”.

"Gli stranieri si faranno vivi, in proporzione all'evolversi della situazione, ma ripeto. Non possiamo lamentarci”, conclude.

È stata indubbiamente la stagione della ripartenza per i principali centri turistici della Gallura. Da Porto Rotondo a Budoni, da Loiri Porto San Paolo a Golfo Aranci, il 2021 non ha deluso le aspettative di chi sperava di recuperare dopo la scorsa estate, rovinata dal Covid.

Sospiri di sollievo anche a Muravera e Villasimius: “Potrebbe sembrare strano - spiega Giovanni D'Anna, direttore del Simius Play, albergo storico sulla spiaggia principale di Villasimius – ma noi ci stiamo accingendo a chiudere il miglior agosto di tutti i tempi in termini di presenze. Questo ci fa ben sperare per settembre anche se in questo caso i numeri saranno inferiori a quelli del 2019”. A regnare dal 15 settembre in poi è l'incertezza: “Nella prima metà del mese – aggiunge D'Anna – le prenotazioni sono buone, nella seconda metà molte sono da confermare. Difficile fare una previsione”.

Intanto in Regione l'assessore Gianni Chessa battezza il 2021 come l'anno del recupero: “La Sardegna è stata senza alcun dubbio la regina del turismo. Se Dio vuole a settembre arrivano gli stranieri e continuiamo a recuperare. Parliamo sempre di recupero, ma siamo davvero andati bene. Molti resort hanno numeri pari al 2019, un anno record. Ma ricordiamoci sempre che c'è una pandemia. La Sardegna ha guadagnato l'80 per cento rispetto al 2020. Io ho girato la Sardegna e da nord a sud sono tutti contenti. Tireremo le somme a fine settembre”.

