Troppi cinghiali nel Nuorese, in campagna e nei centri abitati. A lanciare l’allarme è la Coldiretti di Nuoro Ogliastra, che riceve quotidianamente segnalazioni dai propri soci: dal Sarcidano alla Baronia fino alla Planargia.

L’associazione chiede un incontro urgente con la Provincia di Nuoro e la Forestale: “E’ urgente dare delle risposte ai danni, verificando le richieste di risarcimento inoltrate anche gli anni scorsi e verificando e programmando la disponibilità delle somme”, spiega il presidente dell’associazione Leonardo Salis.

I cinghiali – è l’sos di Coldiretti – attaccano gli animali, hanno ammazzato anche delle pecore, distruggono vigneti, oliveti, orti, divelgono le recinzioni, arano terreni ed erbai, distruggono gli impianti di irrigazione.

Un fenomeno che “da tempo è fuori controllo” ora i cinghiali “oltre ad essere un incubo incontrollabile per le aziende agricole sono diventati un pericolo anche per i cittadini e soprattutto per gli automobilisti”.

Secondo il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra “i provvedimenti adottati finora non hanno dato i frutti sperati e comunque non sono adeguati per contenere questo fenomeno in continua crescita che sta minacciando e mettendo in pericolo l'incolumità e tranquillità dei cittadini oltre che delle imprese agricole”.

