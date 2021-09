Martedì e mercoledì si terrà a Cagliari e Carbonia il convegno “Contributi per una roadmap per la transizione energetica della Sardegna”.

La due giorni - organizzata da Università di Cagliari, Sotacarbo ed Enea – ha l’obiettivo di mettere a confronto scenari e proposte per garantire la neutralità climatica dell’Isola.

Durante la cerimonia di apertura – che si terrà martedì nell’aula magna della facoltà di Ingegneria e architettura – sono previsti gli interventi del governatore, Christian Solinas, dei rettori delle Università di Cagliari e Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti, degli assessori regionali di Programmazione, Industria e Ambiente, Giuseppe Fasolino, Anita Pili e Gianni Lampis.

Aperto dai professori Mola e Mariotti, il convegno prevede l’introduzione di Mario Porcu (presidente Sotacarbo). A seguire, gli speech degli assessori regionali e di Stefano Besseghini (presidente Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), Gilberto Dialuce (neo presidente Enea), Marcello Capra (rappresentante ministero Transizione ecologica) e Maurizio Delfanti (amministratore delegato Rse).

Tra i temi analizzati nella prima giornata di lavori, “Le politiche italiane per la transizione e l’innovazione energetica”, “Le nuove tecnologie a supporto della transizione energetica”, “Proposte per una roadmap per la neutralità climatica” e “Formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per la transizione ecologica della Sardegna” a cura di Fabrizio Pilo (Diee, Università Cagliari).

Nell’incontro “Iniziativa per la creazione di un Centro di eccellenza sull’Idrogeno in Sardegna” interverrà Giorgio Graditi (Enea). Poi si terrà la tavola rotonda con Marcello Capra, Fabrizio Iaccarino (Enel), Patrizia Rutigliano (Snam), Francesca Zanninotti (Medea, gruppo Italgas), Maurizio De Pascale (Confindustria Sardegna).

Mercoledì, nell’auditorium del Centro ricerche Sotacarbo, Grande miniera di Serbariu (Carbonia), verrà delineato un percorso di scienza di alto profilo con la partecipazione dei principali portatori di interesse locali e nazionali. Ad aprire Mario Porcu, Fabrizio Pilo e Giuseppe Fasolino.

La sessione “Il ruolo della ricerca e dell’innovazione per la transizione ecologica”, che avrà come chairman il professor Pilo, prevede gli interventi di Bhima Sastri (U.S. Department of Energy, Usa), Charles Taylor (National Energy Technology Laboratory, Usa), Giorgio Graditi, Anna Carmela Violante e Raniero Trinchieri (Enea), Giorgio Cau, Alfonso Damiano, Giorgio Cau, Carlo Atzeni, Aldo Muntoni e Luciano Colombo (Università di Cagliari), Giacomo Cao (Crs4), Donatella Spano (Università di Sassari), Maria Assunta Serra e Malgorzata Gawronska (Sardegna Ricerche), Mauro Mureddu e Caterina Frau (Sotacarbo), Mario Marchionna (Saipem), Mauro Natalini (Imi Remosa), Ruggero Bimbatti (Italgas Reti), Luca Baraccani e Giovanni Sanna (Matrica), Carlo Poledrini (Arst), Filippo De Rossi (Università di Napoli, Mur), Livio De Santoli (Roma La Sapienza).

