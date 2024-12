Si avvicinano le festività e decollano, puntualmente, i prezzi dei voli per la Sardegna.

Assoutenti, che monitora l’andamento dei prezzi, ha simulato oggi l’acquisto di un biglietto in classe economy per volare durante le festività, con andata sabato 21 dicembre e ritorno il 6 gennaio.

Per volare a Cagliari (andata e ritorno) servono un minimo di 251 euro da Torino, 228 da Venezia, 215 da Pisa. Si scende a soli 147 euro per un volo andata e ritorno Milano-Cagliari, ma bisogna scegliere gli orari più scomodi, alle 6 del mattino. Altrimenti i prezzi lievitano, e si può arrivare persino a 1.228 euro a seconda del volo scelto.

Ad aumentare sono soprattutto i prezzi dei voli interni all’Italia, quelli utilizzati da studenti fuorisede e lavoratori che vogliono tornare nel paese d’origine. Magra consolazione per l’Isola, tornare in Sicilia costa di più.

Servono almeno 623 euro per andare da Genova a Catania, 445 euro per volare da Trieste a Catania, 412 euro da Firenze a Catania, 402 euro da Bologna a Palermo. Se si parte da Milano occorrono almeno 421 euro per andare a Crotone (sempre andata e ritorno), 395 euro per Catania, con il biglietto che però in questo caso può arrivare a 889 euro a seconda della compagnia, dello scalo e dell'orario di partenza, 363 euro per Roma, 330 per Palermo.

I prezzi, sottolinea Assoutenti, «non considerano i costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere». «Spostarsi in Italia durante le festività continua ad essere un salasso che svuota le tasche dei cittadini. Nonostante gli allarmi lanciati a più riprese dai consumatori e i proclami della politica, l'emergenza caro-voli è un fenomeno che si ripresenta ogni anno e che, purtroppo, sembra senza soluzione», spiega il presidente dell’associazione Fabio Truzzi.

