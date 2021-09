Il Mism (ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili) ha affidato a Grimaldi la tratta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia.

La tratta simbolo della continuità marittima è ferma da 4 giorni, abbandonata da Tirrenia perché non remunerativa senza il regime di continuità.

Dal 23 settembre le navi torneranno ad attraversare quel tratto di Tirreno, questa volta grazie al vettore partenopeo.

La nave Catania trasporterà merci e passeggeri con una frequenza trisettimanale e due scali ad Arbatax: sono previste partenze da Civitavecchia per Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, da Cagliari a Civitavecchia ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 20.

L'itinerario include anche partenze dal porto di Arbatax ogni martedì e giovedì (alle 2 di notte) per Civitavecchia, e il mercoledì e la domenica (alle 6) in direzione Cagliari.

Il servizio è garantito per sei mesi, in attesa del nuovo bando che durerà 5 anni ed è stato annunciato dal ministro Enrico Giovannini nell’ultimo question time alla Camera.

Il Traghetto Catania battente bandiera italiana può trasportare oltre 2.200 metri lineari di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.) e fino a 955 passeggeri.

A disposizione di questi ultimi ci sono 93 cabine di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito, ed una sala con poltrone reclinabili.

Tra i servizi a bordo ristorante, self-service, servizio bar h24, negozio, area video games.

GRIMALDI – "Con l'avvio della nuova linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari dimostriamo nuovamente la nostra vicinanza alle reali istanze del nostro Paese, con particolare riferimento ai passeggeri e alle aziende di trasporto della Sardegna Centro-Meridionale, che ormai da mesi chiedono servizi di trasporto adeguati alle loro esigenze", ha dichiarato in una nota Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato del Gruppo partenopeo .

"Con i nostri collegamenti facciamo della continuità territoriale non uno slogan ma una realtà, assicurando ai Sardi il diritto alla mobilità e creando sempre più possibilità per gli operatori economici dell'isola - ha aggiunto -. Desidero ringraziare il vertice del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la fiducia ancora una volta accordataci. Ci impegneremo per offrire un ottimo servizio come fatto sulla linea Napoli-Cagliari-Palermo che, fin dal suo lancio, è stata fortemente apprezzata dalla nostra clientela".

“BOCCATA D’OSSIGENO” – La soddisfazione espressa dall'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde: "L'assegnazione, anche se in regime temporaneo per sei mesi in attesa del bando per l'affidamento quinquennale - osserva – costituisce una preziosa boccata d'ossigeno per territori del cagliaritano e dell'Ogliastra e scongiura il rischio di un inaccettabile isolamento, per i passeggeri e le merci".

