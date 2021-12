"Dopo la proposta avanzata da Kkr ci troviamo in un processo nelle sue fasi iniziali che non ha ancora dato luogo al lancio di un'Opa (Offerta pubblica di acquisto, ndr) nei confronti di Tim. Il governo sta seguendo il dossier con grande attenzione. Non si è ancora nelle condizioni di prendere iniziative. Se Kkr lancerà l'Opa si attiverà una procedura con la valutazione della disciplina della Golden Power".

Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una informativa alla Camera dei Deputati sulle ultime vicende relative alla società di telecomunicazioni.

Dopo l’annuncio del fondo statunitense di un interesse nell’acquisizione dell’azienda, l’esecutivo ha incaricato un gruppo di lavoro – composto dal ministro dell’Economia Daniele Franco, dal ministro dell’Innovazione e della transizione tecnologica Vittorio Colao e dallo stesso Giorgetti, con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli – di studiare il dossier.

Trattandosi di un’azienda strategica perché attiva nel settore delle comunicazioni, il governo potrà scegliere se utilizzare i suoi “poteri speciali”, ovvero la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

"Le priorità restano la protezione dell'occupazione, della tecnologia e della rete", ha ribadito l’esponente del governo Draghi.

Critica la valutazione dei sindacati dopo l'incontro al Mise con il ministro: "Il governo non ha ancora deciso sulla strada da prendere. Si attende l'Opa ma non hanno per niente una visione del progetto, un'idea. Siamo preoccupati, navighiamo a vista".

