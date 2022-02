Arriva in Consiglio dei ministri la riforma delle concessioni balneari, ossia il tassello mancante della riforma della concorrenza, che punta a superare il regime di proroga ripristinando le gare a partire dal 2024.

Secondo le prime anticipazioni, tra le linee guida ci sarebbe la tutela degli investimenti fatti e di chi deve il suo reddito prevalentemente alla gestione di uno stabilimento balneare. Oltre a una forte spinta agli investimenti futuri collegati al miglioramento del servizio, con contenimento dei prezzi e un freno al "caro-ombrellone", a tutela dei consumatori. Uno dei requisiti, inoltre, sarà quello di garantire a tutti l'accesso al mare. Una disposizione già prevista per legge ma oggetto di violazioni e abusi. Tra le regole per le gare andrà quindi prevista "la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito", si legge nella bozza.

ASSOBALNEARI – "Palazzo Chigi vuole liquidare le spiagge italiane" tuona Assobalneari, individuando in Lega e Forza Italia i partiti che "stanno cercando di difenderci" ma "anche loro non conoscono il testo che andrà in Cdm". Il Consiglio dei ministri dovrebbe essere chiamato a esaminare un pacchetto di emendamenti alla delega sulla concorrenza, all'esame del Senato, da consegnare poi alla discussione in Parlamento. C'è anche chi non esclude che alla fine per la riforma delle concessioni si possa optare per un disegno di legge delega ad hoc.

Nel ddl Concorrenza per ora è solo prevista una mappatura di tutte le concessioni esistenti - non solo quelle balneari - e da lì, chiede l'associazione di categoria, bisogna partire "per affrontare con serietà questo problema".

LA DISCUSSIONE – Draghi in autunno aveva promesso un intervento dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che già a novembre aveva posto come limite per il regime di proroga il 31 dicembre 2023. Ma il nodo è stato via via rinviato e ora l'Italia corre il rischio di una maxi sanzione Ue. Prima del Cdm, comunque, ci sarà un nuovo incontro del ministro Mariastella Gelmini con governatori, province e sindaci, "per condividere le linee guida del provvedimento". E Forza Italia assicura di essere al lavoro "per tutelare le imprese, le professionalità e le migliaia di famiglie".

Lo stesso messaggio che filtra dal Mise e dal ministero del Turismo: vanno tutelati gli "interessi legittimi", con una soluzione che "protegga il settore" e in particolare le imprese a conduzione familiare e gli investimenti sostenuti finora. E questo è un obiettivo condiviso anche da Palazzo Chigi.

