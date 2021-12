Si confermano ottimi i risultati, anche per il mese di novembre, per il traffico passeggeri all’aeroporto di Cagliari Elmas. Nei primi 11 mesi dell’anno supera quota 2,5 milioni con un +48 per cento sullo stesso periodo del 2020.

A novembre, nel dettaglio, allo scalo Mameli sono transitati 216.205 viaggiatori tra arrivi e partenze (+317 %) e un 47 % di voli in più rispetto al novembre scorso.

Le rotte domestiche proposte – il network invernale è composto da 38 collegamenti di linea verso 33 destinazioni nazionali ed estere – hanno dunque incontrato il gradimento dei viaggiatori e, per le prossime festività, oltre all’incremento delle frequenze, si aggiungeranno i nuovi voli di Volotea per Venezia, Ancona, Genova e Palermo.

Sul fronte internazionale, delle 9 destinazioni operate da Ryanair, 5 sono le novità invernali: Siviglia, Valencia, Porto, Budapest e Malta, mentre Edelweiss propone il collegamento per Zurigo.

