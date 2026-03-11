Il Nord Sardegna accelera sulla transizione digitale e green con i nuovi voucher della Promocamera di Sassari. Si tratta di contributi a fondo perduto che possono raggiungere i 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro. Il click-day è fissato per il prossimo 12 marzo, con finestre successive previste per il 30 aprile e il 15 giugno, fino alla chiusura definitiva del 31 luglio, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Lo strumento nato sotto l'egida del progetto europeo Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, "Smart Twin Transition" è stato presentato questa mattina nelkla sede dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari.

L'iniziativa si rivolge a un ventaglio estremamente ampio di operatori che rappresentano l’ossatura economica del territorio: dai servizi di ricettività e ristorazione alle agenzie di viaggio, dai trasporti turistici fino ai settori della cultura, dello sport e dell'intrattenimento.

A sottolineare l'importanza dell'operazione è la Presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, "Questa operazione ha un profondo valore politico e industriale: i voucher non sono un semplice aiuto economico, ma una vera e propria leva per la competitività. Investire oggi nella doppia transizione significa garantire alle imprese turistiche del Nord Sardegna gli strumenti necessari per intercettare le sfide di un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità e all'efficienza digitale."

