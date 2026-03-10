È tutto sardo il record (amaro) delle bollette dell’energia elettrica più care d’Italia. La maglia nera va a Oristano, dove la spesa media annua nel 2025 ha raggiunto i 953 euro. Seguono Cagliari con 847 euro e il Sud Sardegna con 802. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it, secondo cui lo scorso anno le famiglie sarde con un contratto nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 826 euro per la bolletta della luce. Una cifra decisamente più alta rispetto al passato: nel 2018, infatti, la spesa media superava di poco i 500 euro.

L’Isola risulta quindi la regione d’Italia con le bollette più salate, con una spesa superiore del 12% rispetto alla media nazionale. Incide sui consumi anche l’assenza del gas di città in alcune aree della Sardegna, che porta molte famiglie a utilizzare dispositivi elettrici. «Lo scenario che si sta delineando in questi giorni dopo lo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un aumento del prezzo delle materie prime», spiegano gli esperti di Facile.it. «Per questo motivo il consiglio è di non abbassare la guardia: i prezzi restano volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe vedere salire le bollette in modo repentino».

I numeri – L’analisi è stata realizzata prendendo in esame i consumi dichiarati da quasi 19mila utenze in Sardegna. La provincia con le bollette più pesanti è risultata dunque Oristano: qui, a fronte di un consumo medio annuo di 3.274 kWh, la spesa nel 2025 è arrivata a 953 euro. Al secondo posto c'è Cagliari, con una spesa media di 847 euro e consumi pari a 2.838 kWh. Seguono il Sud Sardegna, dove le famiglie hanno speso in media 802 euro (2.650 kWh), e Sassari con 799 euro a fronte di consumi pari a 2.640 kWh. Nuoro chiude la classifica, con una spesa media annua si è fermata a 768 euro e consumi pari a 2.513 kWh.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata