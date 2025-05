Dal 6 maggio è possibile presentare le domande on line per partecipare all’avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle attività commerciali sulla piattaforma Sipes della Regione Sardegna.

A disposizione delle aziende sarde del comparto c’è una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro, stanziata dall’Assessorato regionale al Turismo, artigianato e commercio. Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale con sede legale o operativa in Sardegna, che abbiano effettuato o completato un investimento minimo di 5.000 euro finanziato da una banca.

«L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare la competitività e la crescita del tessuto commerciale locale», spiega l’assessore al Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu. «Un intervento – aggiunge Cuccureddu - che arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, che anche in Sardegna manifesta forti criticità».

L’investimento deve essere stato completato e rendicontato nell’arco di 24 mesi, nel lasso di tempo che va dal 06/10/2021 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

