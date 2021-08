In un incontro al quale hanno preso parte gli assessori del Lavoro, Alessandra Zedda, dell’industria, Anita Pili, dell’Ambiente, Gianni Lampis, e della Sanità, Mario Nieddu, le rappresentanze sindacali e aziendali, e diretto ad affrontare le tematiche legate alle autorizzazioni necessarie per far ripartire lo stabilimento Sider Alloys, sono state esaminate le procedure amministrative per avviare i cantieri e mantenere i livelli di occupazione della fabbrica di Portovesme.

Esposte inoltre le principali criticità che allo stato attuale non consentono l'avvio del cantiere per l'effettuazione dei lavori di ripartenza dell'impianto.

Solo dopo l’acquisizione dei documenti fondamentali – che ancora non sono stati trasmessi alla Regione – potrà essere convocata la conferenza dei servizi. Ma entro il 25 settembre l’iter potrebbe essere concluso e quindi potrebbero riprendere celermente i lavori.

Un ulteriore incontro è stato comunque fissato per il 30 agosto.

