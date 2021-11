Potrebbe essere la volta buona per il Paur della Sider Alloys, l’autorizzazione ambientale complessiva necessaria per sbloccare il rilancio della fabbrica di alluminio. La Regione ha convocato per domani la conferenza decisoria.

Se si riuscisse a chiudere con un parere positivo complessivo, dopo quelli incassati nelle scorse settimane sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sull’Autorizzazione Integrata Ambientale, tutta la documentazione potrebbe passare alla Regione e nel giro di qualche giorno arriverebbe la delibera di Giunta. A Portovesme, nell’ex fabbrica di alluminio chiusa dal 2012, tutti gli occhi sono puntati sulla riunione di domani.

“Ci auguriamo che l’iter autorizzativo del Paur si perfezioni al più presto - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - così potrà entrare nel vivo il programma di revamping dello stabilimento”.

C’è grande attesa per la conferenza di domani. "Speriamo ci siano tutti i presupposti per dare il via libera - aggiunge Renato Tocco, segretario della Uilm - l’azienda ha la volontà di fare gli investimenti”. Tra le preoccupazioni dei lavoratori, gli ammortizzatori sociali. “Siamo ancora in attesa dell'integrazione - sottolinea Bruno Usai, della Fiom Cgil - inoltre a fine anno sarà necessario rinnovare la mobilità in scadenza”.

