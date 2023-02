L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna ha dato il via libera al nuovo intervento di riqualificazione per la rete idrica del Comune di Sarroch. Il progetto riguarda il rifacimento di una parte della condotta che alimenta il centro abitato.

Per questi lavori Egas ha messo a disposizione circa 310mila euro.

Nel dettaglio, verranno realizzate opere di efficientamento sulla rete idrica di alcune aree del tessuto urbano della città e lungo la Strada Statale 195, che collega Cagliari e il Basso Sulcis. Al momento Sarroch registra perdite di acqua che raggiungono il 47% del totale immesso in rete a causa delle tubazioni ormai obsolete perché in materiali non più performanti. I lavori potranno essere immediatamente appaltati dal gestore unico del servizio, Abbanoa; le nuove condotte in ghisa sferoidale correranno per circa 510 metri lungo la 195 e contribuiranno all'efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle delle infrastrutture del centro abitato.

Il nuovo intervento si affianca al programma di riqualificazione idrica partito lo scorso novembre a Sarroch e relativo all'adeguamento dell'impianto di depurazione per il quale sono stati stanziati 360mila euro. Il progetto prevede il ripristino strutturale del chiarificatore, la sostituzione delle lame raschia fanghi e degli stramazzi, l'ammodernamento funzionale dell'impianto e la sua manutenzione generale, l'adeguamento delle carpenterie e del trattamento fanghi e la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche.

