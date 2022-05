In vista dell’inizio della stagione estiva, in Sardegna suona il campanello d’allarme per il reclutamento di lavoratori stagionali.

Gli operatori del settore turismo, infatti, denunciano la difficoltà di trovare personale, in tutti i settori: dai camerieri a giornata per alberghi, eventi e ristoranti ai cuochi, passando per gli operai fino ad arrivare ai marittimi, sono molti quelli che preferiscono accettare offerte di lavoro in altre regioni, soprattutto nel Nord Italia.

I problemi alla base sono tanti: i bonus del governo, come il reddito di cittadinanza, che “disincentivano” la ricerca del lavoro, ma anche le paghe e le condizioni più favorevoli offerte altrove.

E poi, sempre in tema di lavoro, ci sono altri nodi da sciogliere: il sistema dei concorsi, per molti da rivedere, e gli stage, che secondo molti sarebbero una forma di “nuova schiavitù”.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda oggi in edicola

© Riproduzione riservata