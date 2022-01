Il primo weekend di sconti per i saldi invernali – che in Sardegna sono cominciati mercoledì – vale 1,3 miliardi di euro.

Lo ha stimato Confesercenti, secondo cui la passeggiata tra i negozi nel primo fine settimana di ribassi batterà l'online circa otto a due, nonostante la paura degli assembramenti spaventi alcuni clienti e tenga lontano dai punti vendita fisici oltre un milione di italiani.

Secondo il sondaggio eseguito per conto dell’associazione di categoria da Ipsos, che ha preso in considerazione un campione di consumatori tra i 18 ed i 65 anni, a comprare in questo fine settimana sarà il 45% di coloro che si sono dichiarati interessati ai saldi: il 33% nella giornata di oggi, mentre il restante 12% domenica.

Il 18% ha già iniziato a fare acquisti venerdì, mentre il restante 37% andrà a fare shopping in un periodo successivo.

Complessivamente, nelle prime due settimane di saldi (fino a domenica 16 gennaio) i consumatori spenderanno il 61% del budget complessivo che hanno destinato agli acquisti di fine stagione.

Tra oggi e domani i clienti si recheranno soprattutto nei punti vendita fisici (il 78% del campione), anche se la ripresa dei negozi, secondo Confesercenti, è frenata dalla diffusione della variante Omicron del virus. In particolare, l'aumento dei contagi spaventa gli acquirenti, con circa un milione di potenziali clienti “perduti” dai negozi.

Quest'anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47% di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45%), camiceria (26%), magliette e intimo (entrambi al 22%). Il 15% del campione è in cerca di borse, mentre il 12% di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture.

