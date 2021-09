L'effetto Chiara Ferragni colpisce ancora.

Era successo Tod's, quando l'influencer è entrata nel Consiglio di amministrazione lo scorso aprile, ed è successo anche oggi con Safilo: il gruppo dell'eyewear ha annunciato un accordo pluriennale con l'icona fashion per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni e il titolo ha preso il volo in Borsa, arrivando a guadagnare il 13% prima di assestarsi su rialzi attorno al 10%.

Al momento ogni azione viene scambiata a 1,89 euro, in crescita del 9,88%, dopo avere toccato gli 1,968 euro, livello che non si vedeva esattamente da tre anni, dall'11 settembre 2018.

Gli occhiali, da sole e da vista, saranno presentati per la Primavera Estate 2022 e saranno disponibili a partire da gennaio.

"Safilo rappresenta non soltanto un'eccellenza nell'eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale", ha affermato l'influencer, sottolineando che l’azienda "ha fortemente creduto nel mio marchio e nel lancio di questa nuova categoria".

"Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni", ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo.

Il tutto si inserisce nella strategia di crescita dell'azienda dell'eyewear: "La capacità di Chiara Ferragni di dettare i trend moda e il suo innovativo modello di business sono diventati una case history nella nuova economia digitale. Insieme alla comprovata esperienza di Safilo nella costruzione di marchi, ci saranno molte opportunità da cogliere nel lungo termine grazie a una strategia di crescita e consolidamento internazionale della categoria eyewear", riporta il comunicato della società.

