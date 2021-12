Ryanair ha annunciato il suo più grande operativo estivo su Cagliari con 4 nuove rotte (38 in totale).

Sono Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Cagliari includerà 2 aerei basati e un investimento di 200 milioni, 60 posti di lavoro diretti, oltre 160 voli in partenza a settimana.

Ryanair “ora guarda avanti all’estate 2022 e all'aggiunta, alla propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 ‘Gamechanger’, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l’operativo per la prossima estate il più sostenibile e rispettoso dell'ambiente fino ad oggi”.

“La crescita di Ryanair sul nostro scalo segna una nuova tappa fondamentale – commenta Renato Branca, amministratore delegato SOGAER -. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 160 voli in partenza alla settimana nella Summer 2022, con una crescita del 42% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico. A fronte di questo imponente sviluppo, anche il segmento estero si incrementa e rafforza in modo determinante, sia grazie ai 4 nuovi voli annunciati, sia con la reintroduzione di Madrid, una destinazione fondamentale per il nostro network, che porterà a 20 i collegamenti internazionali operati da Ryanair sui 38 complessivi, con quindi ben 12 rotte aggiuntive rispetto alle 26 attive nel 2019”.

