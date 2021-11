Nel 2021 record di pagamenti per Argea.

L’Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura chiuderà l’anno con numeri mai visti per quanto riguarda le erogazioni, relative ad anticipazioni e saldi destinati alle imprese agricole e zootecniche.

Secondo quanto reso noto dalla Regione Sardegna, grazie all'ultima tranche in pagamento da mercoledì (58 milioni per 9303 domande autorizzate su fondi Feaga), gli stanziamenti erogati – relativi a 115mila domande presentante dalle aziende – sono pari a 375 milioni di euro.

"Finalmente siamo in grado di accorciare notevolmente i tempi delle pratiche, migliorando le prestazioni di pagamento e garantendo un servizio più efficiente e rapido alle nostre aziende agricole e zootecniche. La cura per il settore agricolo è una priorità e questi lusinghieri risultati sono il premio dell'impegno profuso dalla Giunta, fin dall'inizio di questa legislatura, in favore di chi lavora nelle campagne", ha commentato il governatore Christian Solinas.

I pagamenti sul Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) ammontano a oggi a 251.086.723 euro, a fronte di 89.064 domande accettate, mentre quelli sul Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) a 124.830.290 euro per un totale di 25.321 domande.

"Dobbiamo proseguire su questa strada e garantire quelle certezze e tempi ragionevoli che i nostri imprenditori agricoli e zootecnici attendevano, per affrontare con serenità la crisi attuale e programmare il rilancio e l'ammodernamento del settore, eliminando le lentezze burocratiche che hanno troppo a lungo danneggiato le aziende, generando scoraggiamento e abbandono delle campagne", ha aggiunto il presidente della Regione Sardegna.

Presto l’agenzia aprirà dieci nuovi sportelli in tutta l’Isola per l'assistenza e il monitoraggio delle pratiche in corso.

