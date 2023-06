«Il rapporto Bankitalia sull’economia del 2022 fotografa una Sardegna viva, che si lascia alle spalle gli effetti della pandemia, reagisce ai venti della crisi e mostra il suo volto positivo sotto il profilo economico. La capacità di reazione si misura su molte voci macro-economiche, segno evidente dello stato di salute della nostra Isola, che si presenta positivo in tutti i comparti produttivi». È il commento del Presidente della Regione, Christian Solinas, al rapporto annuale sul 2022 di Banca d’Italia, presentato questa mattina a Cagliari.

«I numeri attestano il frutto del grande sforzo compiuto dalla Regione a sostegno delle attività produttive e delle famiglie sarde. Il quadro che emerge dal rapporto della Banca d’Italia – prosegue il Presidente Solinas - pur non esente da ombre, disegna il volto di una Sardegna che intercetta la ripresa e guarda al futuro con fiducia. Pesa l’inflazione, comunque in discesa nella rilevazione di marzo 2023, effetto diretto dei rincari energetici, ma anche sotto questo profilo la Regione ha stanziato 37 milioni in favore dei Comuni proprio per fronteggiare il caro-energia e mettere al riparo i servizi essenziali, altrimenti a rischio, offerti ai cittadini».

«Con l’ultima Finanziaria – evidenzia ancora il Presidente – sono stati inoltre stanziati 70 milioni per il “pacchetto efficientamento energetico”, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per le imprese e le famiglie al fine di favorire l'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei costi per l'energia».

E se per Bankitalia sono il turismo e le costruzioni i settori trainanti, secondo il Presidente Solinas «per l’anno in corso le prospettive sono altrettanto rosee, dato che anche secondo l’Istat nel corso del 2022 il turismo ha ripreso a “camminare” come nel 2019, raggiungendo così i livelli pre-pandemia, con una forte ripresa degli arrivi degli stranieri nell’Isola. Un dato che ci fa ben sperare per questa stagione balneare così come fanno ben sperare i risultati del lavoro ‘Scenari delle economie locali’ di Prometeia che stima una crescita del PIL della Sardegna per il 2023 pari al +0,6%, uguale a quella rilevata per il Mezzogiorno e di solo 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +0,7% stimato per l’Italia complessivamente intesa».

Numeri positivi, secondo Bankitalia, anche per l’occupazione nel 2022. «Un risultato positivo che insieme agli ultimi dati Istat attesta la ripresa. Il mercato del lavoro risulta infatti in miglioramento anche nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022», la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata