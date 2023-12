Delle cinque province della Sardegna solo quella di Cagliari è presente nella top 30 dei “territori più vivibili” d’Italia stilata dal Sole 24 Ore.

L’autorevole quotidiano economico ha diffuso oggi i risultati della 34esima edizione dell’indagine sulla qualità della vita in Italia, dove spiccano, in testa alla classifica, la provincia di Udine, seguita sul podio da quelle di Bologna e di Trento.

La Sardegna – Guardando all’Isola, nella graduatoria generale del benessere della popolazione italiana Cagliari si piazza al 23esimo posto (ma perde 5 posizioni rispetto all’anno precedente), mentre le altre province risultano molto più indietro. Nel dettaglio: 93esimo posto per il Sud Sardegna (-6 posizioni), 65esimo posto per l’Oristanese (+5), 67esimo per Nuoro (+7) e 77esimo posto per Sassari (-8).

Ambiente e sicurezza, bene Oristano – Se si prende in considerazione il dettaglio, però, non mancano sorprese in positivo: Cagliari, ad esempio, è al quinto posto (su 107) nella sezione “Affari e lavoro” e al 19esimo in quella “Demografia e società”.

Ancora: Oristano brilla nelle categorie “Ambiente e servizi” e “Giustizia e sicurezza”, piazzandosi in entrambe le graduatorie al secondo posto.

Fanalini di coda – Per contro, nella categoria “Demografia e società”, quattro province sarde su cinque sono nelle ultimissime posizioni: Sassari occupa il 95esimo posto, Nuoro il 100esimo, Oristano il 106esimo e il Sud Sardegna il 107esimo.

Cagliari “eccezione” – Tornando alla classifica generale, «anche questa edizione – sottolinea l’indagine del Sole – fotografa una concentrazione del Mezzogiorno nella seconda metà della graduatoria, con l’unica eccezione di Cagliari che arriva al 23esimo posto. Ma non mancano le novità. In primis il ritorno di Foggia, 107esima, a vestire la maglia nera dopo dodici anni (era stata ultima nel 2011 e nel 2002). Nelle ultime 40 posizioni scivolano ben nove province del Centro o del Nord, tre più dell’anno scorso: oltre a Latina (87esima), Frosinone (80esima), Imperia (81esima), Alessandria (70esima) e Rovigo (68esima), ci sono Grosseto (74esima), Viterbo (75esima), Rieti (73esima) e Massa Carrara (72esima). Perdono terreno Agrigento, Sud Sardegna, Palermo, Brindisi, Trapani. Tra le ultime cinque classificate arrivano anche Siracusa (104esima, che perde 14 posizioni) e Napoli (105esima, 7 posizioni in meno).

