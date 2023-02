«È sempre più eclatante lo scollamento tra chi governa e la situazione di difficoltà che vivono i lavoratori delle realtà in crisi, per le quali non ci si impegna nemmeno a intavolare una discussione per cercare una via d’uscita». Questo il commento di Fausto Durante, segretario della Cgil Sardegna, che in una nota sottolinea come «mentre nel Sulcis Iglesiente esplode una protesta che è destinata a crescere per intensità nei prossimi giorni, la maggioranza che governa la Regione è costretta a riunire un vertice a Villa Devoto per discutere della sua crisi interna».

Durante denuncia in questo modo l’assenza di risposte da parte della Giunta e del suo presidente alle gravissime incertezze del sistema economico, sociale e produttivo della Sardegna.

«Eppure – aggiunge -, l’esplodere della protesta dei lavoratori degli appalti di Portovesme srl tra venerdì e oggi dimostra, nel caso ce se ne fosse bisogno, quanto sia elevato il rischio di una esasperazione sociale legata alla crisi di lavoro e di commesse che sembra non avere fine e che i recenti sviluppi della questione energetica hanno reso ancora più grave. Infatti, dopo il rinvio a novembre della discussione sul decreto energia, la Regione non ha fatto ancora sapere quale sarà la direzione, quali contromisure e quali strategie intenda adottare per salvaguardare l’attività delle imprese e gli stessi programmi di investimento oggi seriamente a rischio».

La Cgil sottolinea infine: «Ci si aspetta anche un atteggiamento di maggiore apertura e disponibilità nei confronti dei lavoratori degli appalti da parte della direzione aziendale della Portovesme srl, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali e aumentare i numeri degli occupati».

In conclusione, il segretario Cgil Sardegna, che domani mattina sarà a Portovesme, assicura la totale condivisione delle ragioni dei lavoratori e annuncia che il sindacato «sostiene e sosterrà tutte le iniziative di mobilitazione che si svilupperanno nei prossimi giorni».

