Il primo evento andato «sold out», la sala Pisano nella sede del gruppo L’Unione Sarda al completo. Ma gli imprenditori sardi avranno la possibilità di assistere alla presentazione del Programma US all’inizio della prossima settimana nel corso di due workshop a Oristano e Sassari.

L’editore Sergio Zuncheddu, il dg Lia Serreli e il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì illustreranno il progetto insieme alla direttrice del corso Marina Puricelli (docente della Sda Bocconi) lunedì sera a Oristano: appuntamento alle 17.30 nella sala convegni dell’Hotel Mistral in via XX Settembre 34. Martedì si replicherà a Sassari, nella sede della Camera di Commercio in via Roma 74. Le aziende potranno iscriversi all’evento prenotando al link che troveranno sul sito unionesarda.it, oppure inviando una mail a programmaus@unionesarda.it.

Il percorso

Nei prossimi mesi prenderà il via la Scuola d’impresa, un percorso d’alta formazione progettato su misura da Sda Bocconi nell’ambito del Programma US.

Le lezioni si svolgeranno a Cagliari nella sede del gruppo L’Unione Sarda. La scuola «rappresenta una componente essenziale delle strategie di crescita aziendale per favorire l’incremento della competitività e il successo dell’impresa», spiegano dall’università milanese, una delle poche al mondo a poter vantare l’accreditamento “triple crown”, assegnato da tre delle più prestigiose

associazioni di accreditamento accademico al mondo (Aacsb, Equis e Amba). Strategie, assetti organizzativi, analisi dei bilanci e gestione dei collaboratori: questi e altri temi saranno approfonditi con i docenti della Sda anche attraverso testimonianze di imprenditori esemplari.

I temi

La formazione d’eccellenza sarà curata anche dal Politecnico di Milano: la Graduate School of Management, fondata oltre 40 anni fa, è oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione manageriale tecnica e specialistica di alto livello, riconosciuta in tutto il mondo.

I temi? Comunicazione e marketing per il mercato sardo, e-commerce, introduzione all’AI per le piccole e medie imprese, turismo innovativo e competitivo, agribusiness (Progettazione e gestione di un’impresa agricola efficiente), valorizzazione dell’industria agroalimentare con le nuove tecnologie, e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’artigianato locale della Sardegna.

In campo anche l’università di Cagliari, che curerà una importante serie di seminari tematici: si va dalla privacy ai tributi passando per il diritto societario e il giuslavorismo.

L’e-commerce

Il Programma US comprende anche alcuni servizi per la crescita aziendale. Come il mercato delle vendite on line. Dal 2017 Sardina e-commerce è il primo marketplace interamente dedicato ai prodotti sardi, progettato, concepito e sviluppato su misura per i produttori locali. Oggi, con l’evoluzione del progetto all’interno del Programma US, il primo centro commerciale online della Sardegna viene esteso a tutte le aziende con sede in Sardegna con il nuovo sito Vaionline.

Grazie alla piattaforma tecnologicamente avanzata e al sistema integrato di spedizione, pagamenti e incassi, sarà agevolata la valorizzazione delle eccellenze sarde. Le aziende potranno esporre i prodotti e dare risalto alla propria attività produttiva, commerciale e di servizi «con zero commissioni sul venduto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata