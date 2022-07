C'è una data per la fine dell’embargo alla Sardegna per la peste suina: il 15 dicembre Bruxelles voterà un provvedimento per rivedere le restrizioni.

Lo annuncia Solinas che oggi a Sassari ha incontrato il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, in visita ai laboratori e alle nuove aree dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Presenti anche gli assessori regionali della Sanità, Mario Nieddu, e dell’Agricoltura, Gabriella Murgia.

“L’eradicazione è costata impegno e sacrificio, ma abbiamo intrapreso una strada virtuosa che oggi è un esempio per tutta l’Europa”, sottolinea il governatore.

A metà dicembre dunque saranno riviste le restrizioni che da anni pesano sull’esportazione dei suini e dei prodotti suinicoli sardi: “Una produzione di qualità e un comparto con un patrimonio di oltre 190mila capi censiti”, ricorda Solinas, sottolineando che la Sardegna ha “risposto puntualmente a tutte le richieste dell’Europa” e ora è “a un passo da un risultato storico” grazie anche al ruolo “fondamentale” rivestito dall’Istituto Zooprofilattico testimoniato dall’esperienza dell’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata