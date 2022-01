Mentre si registrano nuovi casi di peste suina in Piemonte e Liguria, Fratelli d’Italia torna a chiedere la rimozione dell'embargo ai prodotti della filiera suinicola sarda.

Sarà presentata in ogni Comune sardo in cui Fdi è rappresentata una mozione in cui si invita, se approvata, il governo Draghi a farsi sentire a Bruxelles per far rimuovere l'embargo.

“Da oramai tre anni la peste suina è stata debellata e il depopolamento dei suini selvatici prosegue incessante”, si legge nel comunicato del partito guidato da Giorgia Meloni.

Per questo motivo si chiede che l’Isola venga rimossa dalla lista nera.

Nei giorni scorsi anche Coldiretti Sardegna aveva affermato che l’Isola è un territorio sicuro, senza più un focolaio da quattro anni, e aveva lanciato un appello al governatore Christian Solinas affinché scrivesse al ministro della Salute e all'Unione europea perché prendessero definitivamente atto di questa realtà, sbloccando la possibilità di esportare le carni suini allevate in Sardegna.

