Un confronto a Portovesme fra parlamentari sardi, consiglieri ed esponenti della Giunta regionale, imprese e sindacati del territorio.

L’appuntamento, “Per non spegnere l’industria del Sulcis”, è per lunedì 14 novembre (alle 10, sede Portovesme srl), per approfondire le misure urgenti e i provvedimenti da varare per assicurare il mantenimento e la ripresa delle attività produttive della Portovesme srl e del relativo indotto.

Ad aprire i lavori i saluti di Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, e di Antonello Argiolas, presidente Confindustria Sardegna Meridionale.

Quindi l’intervento di Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl. A seguire i contributi dei sindacati e dei parlamentari e consiglieri regionali.

Chiusura del dibattito affidata all’assessora all'Industria Anita Pili.

