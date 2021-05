Per quattro ore i lavoratori della Carbosulcis si sono fermati in sit-in ai cancelli d'ingresso della miniera di Nuraxi Figus. “Per solidarietà contro il trasferimento dei 10 ex Ati Ifras che hanno lavorato qui con noi - dice Gianmatteo Sabiu, delegato Filctem Cgil della Rsu - si sono integrati alla perfezione e ci hanno dato una grossa mano nell'esecuzione dei lavori legati alla messa in sicurezza e non solo. Con il loro trasferimento (il 30 aprile scade il contratto, ndc) perdiamo della forza lavoro preziosa, figure che non abbiamo più nel nostro organico e che invece servirebbero”.

I 10 lavoratori ex Ati Ifras saranno destinati ad altri cantieri, nell'ambito dei servizi per il Parco Geominerario, per i prossimi due anni. “Oggi abbiamo organizzato questa iniziativa per solidarietà a questi lavoratori che hanno dato un contributo importante - dice Stefano Meletti, delegato Femca Cisl nella Rsu Carbosulcis - le loro mansioni sono fondamentali ed è un peccato doverne fare a meno”.

Nella stessa situazione ci sono anche circa 90 operai ex Ati Ifras utilizzati negli ultimi tre anni da Igea: ora dovranno tutti essere trasferiti ai cantieri per i servizi del Geoparco.

