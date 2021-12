È stato inaugurato questa mattina il primo Fab Lab di Oristano e provincia.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Consorzio industriale provinciale oristanese (Cipor), istituto tecnico industriale statale "Othoca" e Confartigianato di Oristano.

"Bisogna rafforzare le competenze per creare abilità personali coerenti e spendibili nel mercato del lavoro", ha affermato durante l’inaugurazione l'assessore regionale dell'industria, Anita Pili.

Nel corso della mattinata sono state eseguite anche alcune dimostrazioni della stampa 3D, grazie ad alcuni studenti.

"Una risorsa preziosa per il territorio, che consentirà di avvicinare le nuove generazioni alle tecnologie del futuro e a innovare le grandi tradizioni artigiane. Per la Regione Sardegna è fondamentale supportare i progetti che restituiscono valore al territorio regionale in termini di competenze e maggiori e migliori opportunità per i nostri giovani e per le nostre imprese. Un passo avanti, oltre la tradizionale alternanza scuola-lavoro, che può gettare le basi per un nuovo modello di interazione tra offerta e domanda di lavoro altamente specializzata", ha detto ancora Pili.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata