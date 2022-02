"Non compreremo Ita Airways, è così piccola ora, la sfida per noi è crescere in Italia. E se provassimo ad acquistarla andremmo contro le regole europee sulla concorrenza".

Lo ha dichiarato il Ceo di Ryanair Michael O'Leary, presentando il piano estivo della low cost per l’Italia.

L’amministratore delegato ha fatto alcune previsioni sul prossimo futuro dell’ex compagnia di bandiera italiana: "Quello che accadrà è che Lufthansa acquisterà Ita e tutto quello che farà sarà di alimentare passeggeri dall'Italia su Francoforte, Monaco e sarà un'altra sussidiaria di Lufthansa, come Brussels Airlines, Swiss o Austrian".

La società irlandese, ha fatto sapere ancora O’Leary, sta puntando sull'Italia, che "diventerà quest'anno il nostro primo mercato superando Spagna e Gran Bretagna".

Per l'estate sono stati annunciati 25 nuovi aeromobili nel nostro Paese, che porteranno la flotta da 67 a 92, e 17 nuove rotte da Roma, per un investimento di 2,5 miliardi.

La compagnia low cost ha poi lanciato un appello al governo guidato da Mario Draghi, a cui ha chiesto di implementare tre misure (abolire l'addizionale comunale per tre anni; togliere le restrizioni a Ciampino; sospendere le tasse ambientali sui voli a corto raggio nell'Ue) a fronte delle quali si è detta pronta a investire altri due miliardi.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata