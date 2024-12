Una nuova rotta aerea per collegare Cagliari con Copenaghen e la Danimarca.

Sarà attivata la prossima estate da SAS Scandinavian Airlines, come annunciato da Fabio Mereu, amministratore delegato della Sogaer, la società che gestisce lo scalo cagliaritano.

«Siamo onorati di accogliere una primaria compagnia come SAS, che ha scelto il nostro aeroporto per ampliare il suo network», dice Mereu, aggiungendo: «Sogaer e le sue persone supporteranno con entusiasmo le iniziative di promozione del nuovo collegamento con l’auspicio che i voli per Copenaghen possano avere un successo tale da proseguire nei periodi di spalla e in inverno».

«Con i nuovi voli, si apre una finestra su un mercato nuovo e molto promettente, interessante per le opportunità di scambio e di crescita sia dei flussi eminentemente turistici, che di quelli commerciali legati alla presenza sul territorio sardo di aziende e imprenditori in grado di attivare connessioni finora impensabili. Da sottolineare anche l’ampiezza del network SAS che consentirà ai Sardi di fare scalo a Copenhagen per volare verso una delle tante destinazioni intercontinentali raggiunte da SAS», ha concluso l’AD Mereu.

I voli diretti che collegheranno Cagliari e Copenaghen di SAS saranno disponibili nella Summer 2025 a partire dal 1° luglio 2025 e partiranno due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì.

