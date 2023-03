A cosa si va incontro con la nuova politica comunitaria? La Pac è stata illustrata stamattina da Mario Golosio, responsabile tecnico del centro di assistenza agricola, che ha monopolizzato l'incontro che si è tenuto oggi a Macomer, promosso dalla Coldiretti di Nuoro e Ogliastra.

Ad ascoltare e porre domande c'era una folta platea di soci, allevatori e agricoltori arrivati da tutto il Marghine e dalla Planargia. «Anche a Macomer si è confermata la grande attenzione e interesse che ci sono sulla nuova Pac - dice il presidente di Coldiretti nuorese, Leonardo Salis - purtroppo sul tema si sta facendo tanta confusione e questo non aiuta ad orientare gli agricoltori e allevatori in un momento di transizione e cambiamento in cui invece servono serietà, formazione e studio, quelli che anche oggi hanno dimostrato i nostri tecnici che hanno spiegato con esempi concreti a cosa si va incontro».

Durante l'incontro, a cui ha partecipato la vice sindaca di Macomer, Rossana Ledda, si è parlato anche del problema cavallette che dal 2019 sta interessando i territori del Marghine e che da subito ha visto in campo Coldiretti che, oltre dare voce ai propri soci, ha portato alla Regione diverse proposte per arginare e debellare il fenomeno. Il direttore Alessandro Serra e il presidente Leonardo Salis, al proposito, oggi hanno riferito: «Siamo sempre fiduciosi e tifiamo perché il piano operativo messo a punto da Laore sia efficace e dia i suoi frutti in quanto la nostra prima preoccupazione sono le aziende agricole e il territorio, anche se abbiamo espresso perplessità per la scelta ancora una volta di non arare i terreni».

© Riproduzione riservata