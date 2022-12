Nuoro è pronta per cambiare immagine.

Con i 20 milioni di euro ottenuti dai fondi del Pnrr verrà predisposta una serie di interventi per rigenerare la città. La Giunta comunale ha approvato alcuni progetti preliminari per investimenti volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Tra questi è compreso anche quello per la realizzazione di un polo sportivo polifunzionale negli spazi dell'ex Artiglieria, per ulteriori 900 mila euro provenienti sempre da fondi Pnrr, in particolare dalla misura “Sport e inclusione sociale”.

«Nuoro si prepara a una stagione di cambiamenti - ha detto il sindaco Andrea Soddu - con interventi che andranno a incidere in positivo sulla qualità della vita, sul decoro urbano e quello ambientale e che presto presenteremo ai cittadini. Grazie a questi finanziamenti, che si aggiungono ai 18 milioni del piano per le periferie, cambiamo il volto della città, rendendola più vivibile, bella e moderna».

Entro il 2022 verranno approvati i progetti esecutivi, a cui seguiranno l'affidamento e l'inizio dei lavori, che avverrà nei primi mesi del 2023. È prevista la riqualificazione di 57 alloggi popolari e della rete viaria, nel quartiere di Monte Gurtei; e ancora quella della rete viaria nei quartieri di Monte Gurtei e Su Pinu e del parco urbano di via Olbia. E poi l’efficientamento energetico del laboratorio di quartiere e della palestra nella scuola di via Tolmino; il completamento della Scuola di ceramica e biblioteca di quartiere nel rione di Preda Istrada; la creazione di una officina municipale del sapere nella ex sede della bilbioteca “Satta” di viale Repubblica; l'adeguamento alle norme Coni nel campo di calcio di Sa 'e Sulis; la riqualificazione di 11 alloggi popolari di Su Pinu della casa natale di Sebastiano Satta.

