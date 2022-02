Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deliberato all'unanimità la nomina di Luigi Lovaglio – ex manager Unicredit ed ex amministratore delegato di Credito Valtellinese (gruppo Crédit Agricole Italia) – ad amministratore delegato e direttore generale dopo aver revocato, sempre all'unanimità, le deleghe di Guido Bastianini.

Il cda, si legge in una nota, "è giunto alla conclusione che Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, sia il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale della banca".

A pesare sulla decisione sarebbe stato il fallimento della trattativa con Unicredit sulla cessione dell’istituto di credito toscano.

Oggi la banca ha presentato i dati dell’ultimo trimestre e dell’intero 2021. L’anno si è chiuso con un utile netto di 310 milioni di euro: si tratta del miglior risultato che la banca abbia realizzato dal 2015 e uno dei migliori dell’ultimo decennio. I ricavi sono saliti a 2,98 miliardi di euro, in crescita dell’1,3% sull’anno precedente, grazie alla spinta delle commissioni (+3,8%) che ha compensato il calo del margine di interesse (-5,4%), mentre gli oneri operativi sono scesi a 2,1 miliardi (-3,6%).

