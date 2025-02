«MicroCyber vuole essere un punto di riferimento per tutte quelle aziende che desiderano intraprendere un percorso di trasformazione digitale sicura». Così Giovanni Nicola Pes, vicesegretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito e direttore dell’EDIH MicroCyber. L’occasione per approfondire un tema di grande attualità arriverà venerdì 28 febbraio a Cagliari, appuntamento dalle 9.30 all’Hotel Caesar’s. Si tratta del secondo evento territoriale per l’European Digital Innovation Hub MicroCyber (EDIH): verranno presentate le opportunità offerte dal progetto, promosso e attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito in qualità di capofila.

«MicroCyber», si legge in un comunicato stampa, «nasce con l’obiettivo di rafforzare la cultura della cybersicurezza e promuovere la digitalizzazione sicura di micro, piccole e medie imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni locali. Attraverso una rete di partner specializzati, il progetto fornisce supporto per sviluppare consapevolezza e competenze in materia di sicurezza informatica e adeguarsi alle direttive e alle migliori pratiche stabilite per la cyber-sicurezza».

Giovanni Nicola Pes aggiunge che «MicroCyber fornisce strumenti, competenze e risorse per prevenire i rischi informatici e proteggere i propri dati e processi strategici. Il nostro obiettivo è colmare il divario tecnologico che spesso penalizza le micro e piccole imprese, offrendo loro un supporto qualificato, in gran parte gratuito, per adottare soluzioni efficaci di cybersecurity».

«Con la tappa di Cagliari», afferma Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi e coordinatore per le regioni del Mezzogiorno del progetto MicroCyber, «prosegue il nostro impegno nel supportare le imprese nel processo di innovazione tecnologica e digitale. MicroCyber rappresenta infatti per tutti i partner coinvolti una grande opportunità nella sfida all’innovazione per proteggere il mondo produttivo garantendo quindi competenza, sicurezza e competitività».

Il progetto MicroCyber è realizzato grazie a un partenariato di eccellenza, composto da Confapi, CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile), Deloitte, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Digiform.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale del progetto: www.microcyber.eu/2024/02/13/cagliari-28febbraio-microcyber

