Giuseppe Masala, 42 anni, di Portoscuso, è stato confermato nella segreteria regionale della Fsm Cisl, il sindacato dei metalmeccanici.

Iscritto alla Fsm dal 2008, delegato Rsu dal 2010 al 2021 nelle aziende Cosacem Reno Mosis (operanti nella centrale Enel 'Grazia Deledda') Masala dal 2022 ha guidato i metalmeccanici della Cisl del Sulcis Iglesiente.

«Il congresso è stato un momento di conferma e di valorizzazione dell'impegno profuso in questi anni - ha detto Masala -, ma è anche un punto di ripartenza, soprattutto in un periodo con tante vertenze aperte nel nostro territorio: Eurallumina, SiderAlloys, Portovesme srl, Enel. C'è tanto da fare per salvare l'industria in Sardegna e ancor più nel Sulcis Iglesiente».

Insieme a Luigi Corona, Masala affiancherà il riconfermato segretario regionale Marco Angioni.

