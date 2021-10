Dopo un weekend di rodaggio, si fa sul serio. La continuità entra a regime e Volotea aumenta le frequenza, anche se rispetto agli standard introdotti nel 2013 il numero di voli è in netto calo.

Il decreto ministeriale prevede un taglio che arriva fino al 44% nell’aeroporto di Cagliari. A farne le spese sono soprattutto i collegamenti con Roma. A ottobre 2019 si poteva contare su 9 coppie di voli giornalieri, ora su 5. E anche la tratta con Milano ha registrato una riduzione: da 6 a 4 aerei al giorno.

La compagnia spagnola ha aggiunto nei propri canali di vendita tutti i voli da qui al 14 maggio.

Ecco il piano, nel dettaglio.

Cagliari-Roma – 6 – 7.20 – 15 – 18.30 – 20.15 Prezzo massimo 56 euro

Roma-Cagliari – 7.40 – 9 – 16.40 – 20.10 – 21.55 Prezzo massimo 72 euro

Cagliari-Milano – 7 – 9.20 – 16.20 – 19 Prezzo massimo 64 euro

Milano-Cagliari – 9 – 11.15 – 18.15 – 21 Prezzo massimo 74 euro

Alghero-Roma – 7.15 – 16 – 19.15 Prezzo massimo 48 euro

Roma-Aghero – 8.50 – 17.35 – 20.50 Prezzo massimo 61 euro

Alghero-Milano – 7 – 18.45 Prezzo massimo 56 euro

Milano-Alghero – 8.40 – 20.40 Prezzo massimo 74 euro

Olbia-Roma – 7.15 – 16 - 19.15 Prezzo massimo 61 euro

Roma-Olbia – 8.50 – 17.35 – 20.50 Prezzo massimo 72 euro

Olbia-Milano – 7 – 19 Prezzo massimo 69 euro

Milano-Olbia – 8.50 – 21 Prezzo massimo 74 euro

NODO BAGAGLI – Quella che inizia oggi sarà la settimana di prova per la compagnia spagnola, che dovrà aggiornare i propri canali web per eliminare i sovrapprezzi non dovuti nei voli della continuità territoriale. Fino a ieri sera c’erano ancora alcuni “trabocchetti” che portavano a pagare per imbarcare i bagagli o per prenotare i posti a bordo.

Sul punto delle valigie, il decreto ministeriale è chiaro: «Su tutti i voli dovrà essere prevista per i residenti in Sardegna e per le categorie di passeggeri equiparate ai residenti la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché di un bagaglio in stiva consegnato al check-in di peso non superiore a 23 chili». Anche per i non residenti dovrà essere garantita almeno «la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina».

Oltre al call center gratuito per l’assistenza dei viaggiatori e la possibilità di cambiare la data dei biglietti senza sovrapprezzi, «dovrà essere garantito che la distribuzione e vendita dei biglietti mediante il sito Internet sia completamente gratuita e con comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero».

Sulla prenotazione del posto a bordo, invece, Volotea è più o meno libera di applicare le tariffe che vuole. Il decreto a riguardo non dice nulla, ma ovviamente i passeggeri non devono essere obbligati a pagare per avere il posto: deve essere una scelta libera.

(Unioneonline)

Maggiori dettagli su L'Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata