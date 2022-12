Un apposito fondo, destinato a promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, è stato istituito presso il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di una dotazione di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni dal 2024, dotazione poi riscritta con 5 milioni per il 2023 e 15 milioni dal 2024 per garantire un "completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna".

Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Le disposizioni si applicano ai cittadini residenti nelle regioni Sardegna e Sicilia.

Tra gli altri provvedimenti che sono arrivati nella notte durante la seduta della Commissione Bilancio della Camera sulla manovra, è stata approvata una nuova stretta sul Reddito di cittadinanza: in pratica non dovrà più essere "congrua" la prima offerta che - rifiutata - fa perdere il diritto al sostegno.

E, ancora, slitta di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Vengono invece prorogati, fino al 30 giugno 2023, tavolini all'aperto e dehors liberi. Ok anche al bonus Iva al 50% per l'acquisto di “case green”.

Concluso l'esame degli emendamenti, il testo approderà in Aula alla Camera domani, con il voto di fiducia atteso per venerdì.

