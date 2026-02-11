L’Isola investe sulla formazione dei giovani laureati e sul rafforzamento delle competenze in ambito giudiziario. È pronto, infatti, un finanziamento per 75 tirocini extracurriculari negli Uffici Giudicanti e Requirenti del Distretto della Corte d'Appello di Cagliari.

L’avviso è stato pubblicato dall’Aspal Sardegna e prevede l'avvio dei tirocini nelle sedi di Cagliari (41 posti), Sassari (16), Oristano (6), Nuoro (5), Tempio Pausania (6) e Lanusei (1). Il percorso formativo avrà una durata di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali, ed eventualmente potrà essere prorogato fino a dodici mesi. Ai tirocinanti sarà riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro per le sedi di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, e di 750 euro per le sedi di Tempio Pausania e Lanusei.

«Per partecipare – spiega l’Aspal – è necessario avere fino a 35 anni, essere domiciliati in Sardegna, risultare disoccupati e aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). È richiesto, inoltre, non aver riportato condanne penali, non aver già beneficiato di precedenti tirocini giudiziari finanziati dall'Aspal e non essere iscritti all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti. La selezione è rivolta ai laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ma anche in altri ambiti disciplinari tra cui Economia, Psicologia, Scienze dell'educazione, Informatica, Statistica e Beni culturali. La domanda deve essere presentata online sul portale sardegnalavoro.it».

