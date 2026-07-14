Un aiuto per le imprese del territorio che velocizza la ricerca e selezione del personale qualificato. È stata siglata la convenzione quadro tra Confcommercio Nord Sardegna e la società INETICA S.r.l., azienda con sede a Ozieri. Al centro dell'accordo c'è IDGREE, un portale digitale e un'App innovativa di job matching.

Questa partnership si inserisce in un momento storico delicato, segnato da una forte difficoltà strutturale nel far dialogare in modo efficiente chi cerca e chi offre una posizione professionale. Il mancato incontro tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente disponibili sul mercato è spesso amplificato da canali di reclutamento obsoleti, frammentati o eccessivamente lenti, che faticano a tenere il passo con la velocità del business moderno.

Gli imprenditori — soprattutto nei settori caratterizzati da forte dinamismo o necessità di specializzazione — faticano a verificare in tempi brevi la reale preparazione dei candidati. Il fattore tempo diventa così un elemento critico: la lentezza dei processi di selezione e l'assenza di strumenti digitali di verifica immediata rallentano l'operatività aziendale, penalizzando la competitività del tessuto economico locale.

L'intesa, firmata a Sassari dal presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Sebastiano Casu, e da Danilo Boe per INETICA, ha una durata di un anno e punta a offrire un supporto immediato al tessuto economico locale. Dal punto di vista strettamente operativo, la convenzione garantisce alle aziende regolarmente iscritte a Confcommercio condizioni tariffarie agevolate.

La missione di IDGREE si sviluppa su un doppio binario. Nell'immediato, la piattaforma vuole essere uno strumento di supporto concreto al territorio sardo, capace di valorizzare le competenze locali e rendere il processo di selezione limpido, rapido e immediato. Sul lungo termine, invece, l'obiettivo dell'ideatore è fare della Sardegna il laboratorio di un modello virtuoso e perfettamente replicabile nel resto d'Italia, esportando la piattaforma in altre regioni ma preservando intatto il legame identitario con le esigenze specifiche delle comunità locali.

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