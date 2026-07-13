L’avvocata algherese Loredana Ricciotti è stata riconfermata nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane. Il rinnovo dell’incarico è stato disposto oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti, e avrà durata triennale. La conferma rappresenta un importante riconoscimento professionale per Ricciotti e consente alla Sardegna di mantenere una propria rappresentanza all’interno del vertice di uno dei principali gruppi industriali e infrastrutturali del Paese. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si legge in una nota, opera nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, della logistica e delle infrastrutture attraverso società come Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Mercitalia e Anas. Nel 2025 ha registrato un fatturato superiore ai 15 miliardi di euro e investimenti record per oltre 18 miliardi, di cui circa 7 destinati ai progetti del Pnrr. Il Piano strategico del Gruppo prevede investimenti complessivi superiori ai 100 miliardi di euro nel quinquennio, con l’obiettivo di rafforzare la rete infrastrutturale e favorire una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Con circa 97 mila dipendenti, oltre 13 mila dei quali all’estero, Ferrovie dello Stato è inoltre una delle maggiori realtà occupazionali italiane. Tra il 2023 e il 2025 il Gruppo ha effettuato circa 27 mila nuove assunzioni, consolidando il proprio ruolo strategico nello sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. La riconferma di Loredana Ricciotti nel Cda di FS assume quindi un valore significativo anche per il territorio sardo, che continua a esprimere figure di rilievo nei principali organismi nazionali.

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