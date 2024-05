Allarme rincari per lettini e ombrelloni a noleggio sulle spiagge delle regioni italiane, Sardegna compresa.

A lanciarlo è il Codacons, secondo cui oggi una giornata al mare costa già tra il 30% e il 40% in più rispetto al 2019 e che mette in guardia da ulteriori, possibili aumenti in vista della prossima estate.

Lo scorso anno, in base ai dati dell’associazione per la tutela dei consumatori, la spesa media per un ombrellone e due lettini durante il weekend si attestava tra i 30 e i 35 euro al giorno, ma in alcune località dell’Isola si è arrivati a toccare anche i 60 euro, senza contare i 120 euro in strutture di livello alto.

Per quanto riguarda le strutture “di lusso” – sottolinea il Codacons - la spesa giornaliera si aggira sui 500 euro al giorno, in caso si voglia affittare capanne o tende sulla spiaggia in Costa Smeralda, così come a Forte dei Marmi e al Lido di Venezia.

I prezzi più alti, secondo l’associazione, sono quelli della “tenda araba” del “Twiga” (fino a 600 euro) e gli oltre mille euro per la prima fila a “Le Cinque Vele Beach Club” di Marina di Pescoluse.

Ma, come detto, a poche settimane dall’inizio della stagione estiva il Codacons una nuova allerta su «possibili rincari anche del 50% per le tariffe applicate dai lidi italiani come conseguenza degli aumenti dei prezzi delle concessioni balneari».

