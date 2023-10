La conferma del taglio del cuneo fiscale e la riduzione del canone Rai, ma anche numerosi aggravi a carico dei cittadini, anche su beni come il latte in polvere per i neonati, i pannolini e gli assorbenti.

Nella bozza della legge di bilancio del Governo Meloni aumentano diverse tasse, eccole nel dettaglio.

Iva su latte, pannolini e assorbenti

Non è più al 5% l’Iva per i prodotti per l’infanzia e per la cosiddetta tampon tax. Dal 2024 raddoppia al 10% la tassa sui prodotti per l’infanzia come pannolini, latte in polvere e preparazioni per l’alimentazione dei bambini. Stessa cosa per assorbenti, tamponi e coppette mestruali.

Vendita di case col Superbonus

Le plusvalenze sulla vendita di immobili su cui siano stati effettuati interventi con il Superbonus conclusi da non più di cinque anni non saranno considerati “redditi diversi”. Il 26% di tasse sarà quindi calcolato sull'intera plusvalenza e non su quella “scontata” del costo della ritrutturazione.

Immobili all’estero

Sale la tassa che i residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l'obbligo di versare. L'Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) cresce dunque dallo 0,76% all'1,06%.

Cedolare affitti brevi

Cambia il regime fiscale degli affitti brevi, con l'aumento della cedolare secca e della ritenuta d'acconto per i canoni di locazione, che passano dal 21% al 26%.

Sigarette

Aumentano le accise sui tabacchi lavorati che si traducono nel 2024 in rincari tra i dieci e i dodici centesimi a pacchetto. Per effetto dei rialzi sulle sigarette, per il 2024 la manovra comporterà anche aumenti di circa 10 centesimi per pacchetto anche sul tabacco riscaldato. Sale la tassazione sul tabacco trinciato, con impatti stimati da esperti di settore di circa 30 centesimi per busta. Sulle sigarette elettroniche c'è un piano di incrementi annuali (1% annuo, sia per i liquidi con nicotina, sia per quelli senza nicotina) nel 2025 e nel 2026.

Concerti e mostre

Una parte dei guadagni ottenuti da concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi sarà destinata al ministero dei Beni culturali.

Tassa di soggiorno

In occasione del Giubileo 2025 i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, le località turistiche e le città d’arte possono incrementare fino a 2 euro per notte l’ammontare dell’imposta di soggiorno.

Plastic e sugar tax

Confermato il congelamento ma solo per altri sei mesi, fino a fine giugno, di plastic e sugar tax. Le due imposte, introdotte con la manovra per il 2020 e mai entrate in vigore, dovrebbero quindi scattare dal 1 luglio 2024, a meno di ulteriori interventi.

