Sono in Sardegna le tavolate di Natale più “partecipate” d'Italia, con una media di 10 invitati.

Lo rivela un sondaggio Coldiretti/Ixè, secondo cui il popolo più “social” del Belpaese, quando si tratta di festeggiare, è proprio quello sardo, a pari merito con quello siciliano.

Il Natale 2023 – rivela lo studio – vede una media nazionale di quasi 8 commensali e, quanto alla scelta del luogo dove trascorrere il 24 e 25 dicembre con parenti e amici non sembrano esserci dubbi: l’88% degli italiani trascorrerà Vigilia e Natale a casa, chi nella propria abitazione (54%) e chi da parenti e amici (34%).

Una minoranza del 6% sceglierà invece un ristorante o un agriturismo, ma c’è anche un 6% che deciderà all’ultimo momento.

Quanto al menù, alla vigilia – sottolinea Coldiretti – sarà servito soprattutto il pesce, mentre a Natale prevale la carne, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo e pizze rustiche.

A tavola, dice il sondaggio, «troveranno spazio anche i regali enogastronomici tra i più gettonati per la spinta verso doni utili ma anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali».

Per ciò che concerne i costi, Coldiretti evidenzia come gli italiani quest’anno torneranno a spendere per il Natale a tavola una media di 115 euro a famiglia, il 10% in più rispetto alle feste del 2022, facendo segnare un ritorno ai livelli pre pandemia, dopo tre anni segnati da guerra e Covid.

«Il calo dell’inflazione, per lunghi mesi spauracchio delle famiglie, ha avuto effetti positivi – sottolinea Coldiretti - anche sulle scelte dei pasti natalizi, tanto che la maggioranza degli italiani (31%) spenderà tra 50 a 100 euro, mentre un altro 29% si spingerà fino a 200 euro e il 10% arriverà a 300 euro (il 4% anche oltre). Solo un 7% conterrà il budget sotto i 30 euro mentre il 13% lo si manterrà tra i 30 e i 50 euro mentre un 6% preferisce non rispondere».

