Maggio non va adagio, almeno nel turismo per il Nord Sardegna. Il presidente di Federalberghi Stefano Visconti commenta: "Registrare un incremento di due punti percentuali nell'indice di occupazione camere rispetto allo stesso periodo del 2024 è un dato significativo. Il 64.35% raggiunto quest'anno, contro il 62.36% dell'anno precedente, ci dice che le nostre strutture stanno lavorando bene, soprattutto considerando che maggio è il vero mese di apertura della stagione".

Un faro in questo panorama positivo continua a essere Alghero, che si conferma traino per l'intero territorio. "La città di Alghero si mantiene saldamente sopra la media provinciale, con un'occupazione camere che ha toccato il 69.36% rispetto al 67.68% del 2024, mostrando una capacità attrattiva costante, sostenuta anche dalla sua vivace presenza di eventi e manifestazioni sul territorio”.

Anche il resto della provincia mostra una crescita positiva, conseguenza diretta del miglioramento dei volumi di traffico registrati dai due aeroporti del Nord Sardegna, porte d'ingresso fondamentali per i visitatori.

Secondo Federalberghi i numeri i numeri sono in crescita anche per gli eventi culturali di grande richiamo, come la Cavalcata Sarda a Sassari, e per gli eventi di tipo congressuale "Il potenziale del turismo congressuale è enorme e potrebbe alimentare significativamente i mesi di bassa stagione," osserva il presidente Visconti. "Tuttavia, per svilupparlo appieno, necessitiamo di un sistema di infrastrutture e servizi specifici, per trasformare queste opportunità in un flusso costante e strutturato."

