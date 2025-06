L’idea di fondo è quella di contribuire alla crescita delle aziende dell’Isola, un tessuto fatto prevalentemente da piccole e medie realtà imprenditoriali in cui lavorano oltre 400mila dipendenti. Programma US darà risposte ai tre bisogni ricorrenti delle Pmi: la formazione di qualità, la comunicazione verso i clienti e l’e-commerce, ormai irrinunciabile. Ma non solo: il progetto del gruppo L’Unione Sarda mette insieme un mix di servizi indispensabili per le imprese che vogliono diventare più competitive. Il piano, svelato venerdì a Cagliari, sarà illustrato oggi a Oristano agli imprenditori del territorio. Appuntamento alle 17.30 nella sala congressi dell’hotel Mistral 2 (via XX Settembre 34), con l’editore dell’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, la dg del gruppo Lia Serreli, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Dessì e la docente della Sda Bocconi Marina Puricelli. Sarà quest’ultima a coordinare la Scuola d’impresa che prenderà il via nei prossimi mesi nell’ambito del Programma US. Un percorso d’alta formazione cucito su misura per le aziende sarde.

Le lezioni si svolgeranno a Cagliari nella sede del gruppo L’Unione Sarda. La scuola «rappresenta una componente essenziale delle strategie di crescita aziendale per favorire l’incremento della competitività e il successo dell’impresa», spiegano dall’università milanese, una delle poche al mondo a poter vantare l’accreditamento “triple crown”, assegnato da tre delle più prestigiose associazioni di accreditamento accademico (Aacsb, Equis e Amba). Strategie, assetti organizzativi, analisi dei bilanci e gestione dei collaboratori: questi e altri temi saranno approfonditi con i docenti della Sda anche attraverso testimonianze di imprenditori esemplari.

La formazione d’eccellenza sarà curata anche dal Politecnico di Milano: la Graduate School of Management, fondata oltre 40 anni fa, è oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione manageriale tecnica e specialistica di alto livello, riconosciuta in tutto il mondo.

I temi? Comunicazione e marketing per il mercato sardo, e-commerce, introduzione all’AI per le piccole e medie imprese, turismo innovativo e competitivo, agribusiness (progettazione e gestione di un’impresa agricola efficiente), valorizzazione dell’industria agroalimentare con le nuove tecnologie, e valorizzazione del patrimonio culturale e dell’artigianato locale della Sardegna.

In campo anche l’università di Cagliari, che curerà una importante serie di seminari tematici: si va dalla privacy ai tributi passando per il diritto societario e il giuslavorismo.

Domani è in programma un nuovo workshop di presentazione a Sassari, nella sede della Camera di Commercio, inizio alle 17. Le aziende potranno partecipare alle iniziative di oggi e di domani compilando il modulo d’iscrizione on line (il link si trova sul sito unionesarda.it), oppure inviando una mail a programmaus@unionesarda.it

© Riproduzione riservata